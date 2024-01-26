Ермолаева Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Павел
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Платова) Дарья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Синдюкова) Татьяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иван «Смоляк»
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аким
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1930