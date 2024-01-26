Ермолаева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

РЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Павел

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Платова) Дарья

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Синдюкова) Татьяна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иван «Смоляк»

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аким

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1930

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