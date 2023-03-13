Щипакина Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1879
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
1882
Сын: Щипакинъ Максимъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
29.11.1884
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
06.11.1892
Дочь: Лешина Екатерина
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
24.01.1896
Сын: Щипакинъ Игнатій
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Алексѣй