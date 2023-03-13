Щипакина Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1879

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Щипакинъ Максимъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй

Рождение ребёнка
29.11.1884

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1892

Дочь: Лешина Екатерина

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1896

Сын: Щипакинъ Игнатій

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексѣй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Алексѣй