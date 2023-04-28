Лешина (Щипакина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения06.11.1892
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1892
Отец: Щипакинъ Алексѣй
Мать: Щипакина Анна Иванова
Бракосочетание
26.01.1911
Муж: Лешинъ Кондратъ
Рождение ребёнка
04.05.1911
Сын: Лешинъ Иванъ
Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ
Рождение ребёнка
02.09.1912
Сын: Лешинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ
Рождение ребёнка
12.12.1914
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ
Рождение ребёнка
18.12.1915
Сын: Лешинъ Константинъ
Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ