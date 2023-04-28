Лешина (Щипакина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешина (Щипакина) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1892

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1892

Отец: Щипакинъ Алексѣй

Мать: Щипакина Анна Иванова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Лешинъ Кондратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1911

Сын: Лешинъ Иванъ

Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1912

Сын: Лешинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1914

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1915

Сын: Лешинъ Константинъ

Отец ребёнка: Лешинъ Кондратъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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