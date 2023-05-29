Коптев Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптев Виктор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Коптева Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Дёмина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1983

Дочь: Коптева Елена Викторовна

Мать ребёнка: Дёмина Наталья Ивановна

Смерть
2003