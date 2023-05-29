Коптев Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Коптева Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Дёмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1983
Дочь: Коптева Елена Викторовна
Мать ребёнка: Дёмина Наталья Ивановна
Смерть
2003