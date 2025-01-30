Алифонова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1974
Дочь: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Алифонов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
01.01.1980
Сын: Алифонов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Алифонов Александр Георгиевич