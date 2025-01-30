Алифонова Валентина Александровна 26.11.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алифонова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифонов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
15.06.1974

Дочь: Килякова (Алифонова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Алифонов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
01.01.1980

Сын: Алифонов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Алифонов Александр Георгиевич

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