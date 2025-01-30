Килякова (Алифонова) Ольга Александровна 15.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Килякова (Алифонова) Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1974

Отец: Алифонов Александр Георгиевич

Мать: Алифонова Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киляков Валерий Александрович

Рождение ребёнка
15.10.1996

Сын: Киляков Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Киляков Валерий Александрович

Рождение ребёнка
18.10.2002

Дочь: (Килякова) Виктория Валерьевна

Отец ребёнка: Киляков Валерий Александрович

Рождение ребёнка
18.01.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киляков Валерий Александрович

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