Килякова (Алифонова) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1996
Сын: Киляков Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Киляков Валерий Александрович
Рождение ребёнка
18.10.2002
Дочь: (Килякова) Виктория Валерьевна
Отец ребёнка: Киляков Валерий Александрович
Рождение ребёнка
18.01.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киляков Валерий Александрович