Горшков Григорий Тимофеевич
Место рожденияд..Каспивка-Сергеевка Сакмарского р-на Оренбург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Тимофей
Мать: Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
01.01.2003