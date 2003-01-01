Горшков Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Григорий Тимофеевич

Место рождения

д..Каспивка-Сергеевка Сакмарского р-на Оренбург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Тимофей

Мать: Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
01.01.2003

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