Горшков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Тимофей

Место рождения

Каспивка-Сергеевка Сакмарского р-на Оренбург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшкова) Вера Тимовеевна

Мать ребёнка: Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горшкова) Устинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Алёна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Горшков Самуил Тимофеевич

Мать ребёнка: Алёна

Смерть
Неизвестно

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