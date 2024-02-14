Горшков Тимофей
Место рожденияКаспивка-Сергеевка Сакмарского р-на Оренбург
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшкова) Вера Тимовеевна
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горшкова) Устинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Алёна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Горшков Самуил Тимофеевич
Мать ребёнка: Алёна
Смерть
Неизвестно