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Титовъ Иванъ

Место рождения

Александровка

Дата рождения

16.12.1816

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1816

Отец: Титовъ Яковъ

Мать: Титова Марья

Александровка
Бракосочетание
?.01.1835

Жена: Титова Прасковья

Рождение ребёнка
14.08.1836

Сын: Титовъ Андрей

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1837

Дочь: Титова Авдотья

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
06.08.1838

Сын: Титовъ Андреянъ

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Титовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
27.04.1843

Дочь: Курочкина Федосья

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
09.05.1845

Дочь: Каратова Гликерія

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1847

Сын: Титовъ Петръ

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка
Рождение ребёнка
17.12.1848

Сын: Титовъ Вонифатій

Мать ребёнка: Титова Прасковья

Александровка