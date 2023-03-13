Титовъ Иванъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения16.12.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1816
Отец: Титовъ Яковъ
Мать: Титова Марья
Александровка
Бракосочетание
?.01.1835
Жена: Титова Прасковья
Рождение ребёнка
14.08.1836
Сын: Титовъ Андрей
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
08.08.1837
Дочь: Титова Авдотья
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
06.08.1838
Сын: Титовъ Андреянъ
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Титовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
27.04.1843
Дочь: Курочкина Федосья
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
09.05.1845
Дочь: Каратова Гликерія
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
27.06.1847
Сын: Титовъ Петръ
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка
Рождение ребёнка
17.12.1848
Сын: Титовъ Вонифатій
Мать ребёнка: Титова Прасковья
Александровка