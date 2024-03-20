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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ерошенко Анатолий Львович

Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич

д.Леонтьевка, Кыштовского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Леонтьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкевич Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Леонтьевна

Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич

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