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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
д.Леонтьевка, Кыштовского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Леонтьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкевич Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Леонтьевна
Отец ребёнка: Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич