Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1939
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ерошенко Терентий Лукьянович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ерошенко Анатолий Львович
Мать ребёнка: ?
д.Леонтьевка, Кыштовского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Леонтьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балашова Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шинкевич Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1939