Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенко Лев (Леон Леонтий) (Леон, Леонтий) Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ерошенко Терентий Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ерошенко Анатолий Львович

Мать ребёнка: ?

д.Леонтьевка, Кыштовского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Леонтьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балашова Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шинкевич Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1939
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