Капцова (Коняева) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцова (Коняева) Антонина Ивановна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1924

Сын: Капцов Павел Павлович

Отец ребёнка: Капцов Павел Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1932

Сын: Капцов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Капцов Павел Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1938

Сын: Капцов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Капцов Павел Иванович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капцов Павел Иванович

Смерть
1978
Чехов, Чехов, Московская область