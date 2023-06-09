Капцова (Коняева) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Капцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Капцов Юрий Павлович
Отец ребёнка: Капцов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Капцов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Чехов, Чехов, Московская область