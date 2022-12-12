Сиротова (Маклецова) Феодосья Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротова (Маклецова) Феодосья Екимовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Маклецов Еким Ильич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
23.01.1827 ст.

Муж: Сиротов Василий Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Василий Андреевич Сиротов Невеста: умершего Красноярского урядника Екима Ильича Маклецова дочь Феодосья Екимовна Поручители: дядя родной жениха Красноярский мещанин Кирилл ... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1833 ст.

Сын: Сиротов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Сиротов Василий Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский крестьянин Михаил Васильевич Брюханов и Красноярского купца Якова Григорьева жена Офимья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 232 номер 77
Смерть
Неизвестно
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