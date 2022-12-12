Сиротов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1827 ст.
Жених: Красноярский мещанин Василий Андреевич Сиротов Невеста: умершего Красноярского урядника Екима Ильича Маклецова дочь Феодосья Екимовна Поручители: дядя родной жениха Красноярский мещанин Кирилл ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1827 ст.
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: Красноярский купец Николай Федорович Доютов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 51 номер 72
Рождение ребёнка
15.10.1833 ст.
Мать ребёнка: Сиротова Феодосья Екимовна
Восприемники: Красноярский крестьянин Михаил Васильевич Брюханов и Красноярского купца Якова Григорьева жена Офимья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 232 номер 77
Смерть
Неизвестно