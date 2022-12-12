Сиротов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротов Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1827 ст.

Жена: Сиротова Феодосья Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Василий Андреевич Сиротов Невеста: умершего Красноярского урядника Екима Ильича Маклецова дочь Феодосья Екимовна Поручители: дядя родной жениха Красноярский мещанин Кирилл ... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1827 ст.

Сын: Сиротов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский купец Николай Федорович Доютов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 51 номер 72
Рождение ребёнка
15.10.1833 ст.

Сын: Сиротов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Сиротова Феодосья Екимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский крестьянин Михаил Васильевич Брюханов и Красноярского купца Якова Григорьева жена Офимья Семеновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 232 номер 77
Смерть
Неизвестно
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