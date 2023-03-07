Евдокия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Шиндина Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тимофей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий
Бракосочетание
07.06.1861
Муж: Сергей Романов
Рождение ребёнка
24.10.1863
Дочь: Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Романов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий
Смерть
Неизвестно