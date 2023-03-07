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Евдокия Дмитриева

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Шиндина Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тимофей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.06.1861

Муж: Сергей Романов

Рождение ребёнка
24.10.1863

Дочь: Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Романов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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