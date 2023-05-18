Тимофей Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Дмитрий
Мать: Евдокия Дмитриева
Место жительства
07.06.1861
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Губашевой
свадьба матери
Бракосочетание
23.01.1872
Жена: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1872
Дочь: Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Рождение ребёнка
09.12.1874
Сын: Даниил Тимофеевич
Мать ребёнка: Акилина Иванова
Смерть
Неизвестно