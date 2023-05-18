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Тимофей Дмитриев

Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Дмитрий

Мать: Евдокия Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
07.06.1861
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Барановская волость, деревня Губашевой
свадьба матери
Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Акилина Иванова

Рождение ребёнка
24.12.1872

Дочь: Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.12.1874

Сын: Даниил Тимофеевич

Мать ребёнка: Акилина Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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