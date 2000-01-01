Ларин Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Василий Степанович

Ларин Василий Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917

Отец: Ларин Степан

Мать: Ларина Анастасия

Рождение ребёнка
03.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Клавдия Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Клавдия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close