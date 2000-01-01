Ларин Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1917
Отец: Ларин Степан
Мать: Ларина Анастасия
Рождение ребёнка
03.03.1950
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно