Ларин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1917
Мать ребёнка: Ларина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ларина Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларин Александр Степанович
Мать ребёнка: Ларина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Анастасия
Смерть
Неизвестно