Дедюхина Феодосья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюхина Феодосья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Дедюхин Никифор Степанович

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич

г.Сарапул
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дедюхин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Сын: Дедюхин Яков Степанович

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедюхин Иван Степанович

Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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