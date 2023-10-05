Дедюхина Феодосья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Дедюхин Никифор Степанович
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич
г.Сарапул
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дедюхин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дедюхин Степан Дмитриевич
Смерть
Неизвестно