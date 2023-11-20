Конорева (Четверкина) Ольга Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1916
Рождение ребёнка
23.11.1916
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1918
Дочь: Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
27.01.1923
Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно