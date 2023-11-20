Конорева (Четверкина) Ольга Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конорева (Четверкина) Ольга Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Четверкин Егор Спиридонович

Мать: Четверкина Евдокия Аркадьевна

Бракосочетание
22.01.1916

Муж: Конорев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.11.1916

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.1918

Дочь: Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
27.01.1923

Сын: Конорев Петр Павлович

Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Конорев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Конорев Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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