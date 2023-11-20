Конорев Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Конорев Павел Васильевич
Мать: Конорева Ольга Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеевна
Мать ребёнка: Конорева жена А.П.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конорева жена А.П.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ... Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно