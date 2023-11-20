Конорев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конорев Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Конорев Павел Васильевич

Мать: Конорева Ольга Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеевна

Мать ребёнка: Конорева жена А.П.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конорева жена А.П.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ... Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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