Савинков Егор Иосифович До 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савинков Егор Иосифович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: Савинков Иосиф

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинкова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1851 ст.

Сын: Савинков Даниил Егорович

Мать ребёнка: Савинкова Акулина Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.9об-10
Рождение ребёнка
19.01.1855 ст.

Сын: (Савинкова) Ксения Егоровна

Мать ребёнка: Савинкова Акулина Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.45об-46 родилась Ксения родители: Егор Иосифович Савинков/ Акилина Петровна Восприемнки: Павел Ларионович Савинков, Уколова
Рождение ребёнка
25.01.1862 ст.

Сын: Савинков Григорий Егорович

Мать ребёнка: Савинкова Акулина Петровна

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.67об-68
Смерть
Неизвестно

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