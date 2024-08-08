Савинков Егор Иосифович
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: Савинков Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1851 ст.
Мать ребёнка: Савинкова Акулина Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.9об-10
Рождение ребёнка
19.01.1855 ст.
Сын: (Савинкова) Ксения Егоровна
Мать ребёнка: Савинкова Акулина Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.45об-46 родилась Ксения родители: Егор Иосифович Савинков/ Акилина Петровна Восприемнки: Павел Ларионович Савинков, Уколова
Рождение ребёнка
25.01.1862 ст.
Сын: Савинков Григорий Егорович
Мать ребёнка: Савинкова Акулина Петровна
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.67об-68
Смерть
Неизвестно