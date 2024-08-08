Савинкова Акулина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСавинкова Акулина Петровна

Савинкова Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинков Егор Иосифович

Рождение ребёнка
04.12.1851 ст.

Сын: Савинков Даниил Егорович

Отец ребёнка: Савинков Егор Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.9об-10
Рождение ребёнка
19.01.1855 ст.

Сын: (Савинкова) Ксения Егоровна

Отец ребёнка: Савинков Егор Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.45об-46 родилась Ксения родители: Егор Иосифович Савинков/ Акилина Петровна Восприемнки: Павел Ларионович Савинков, Уколова
Рождение ребёнка
25.01.1862 ст.

Сын: Савинков Григорий Егорович

Отец ребёнка: Савинков Егор Иосифович

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.67об-68

Мы используем куки для улучшения работы сайта.