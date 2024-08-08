Савинкова Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1851 ст.
Отец ребёнка: Савинков Егор Иосифович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.9об-10
Рождение ребёнка
19.01.1855 ст.
Сын: (Савинкова) Ксения Егоровна
Отец ребёнка: Савинков Егор Иосифович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.45об-46 родилась Ксения родители: Егор Иосифович Савинков/ Акилина Петровна Восприемнки: Павел Ларионович Савинков, Уколова
Рождение ребёнка
25.01.1862 ст.
Сын: Савинков Григорий Егорович
Отец ребёнка: Савинков Егор Иосифович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.67об-68