Изотов Лаврентий Федорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: Изотов Федор Петрович
Рождение ребёнка
26.05.1898
Сын: Изотов Георгий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Изотова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: Вера Лаврентьевна
Мать ребёнка: Изотова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Изотова Мария Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изотова Мария Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно