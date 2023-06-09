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Изотов Лаврентий Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Изотов Федор Петрович

Мать: Изотова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
26.05.1898

Сын: Изотов Георгий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Изотова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
23.04.1905

Дочь: Вера Лаврентьевна

Мать ребёнка: Изотова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Изотова Мария Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изотова Мария Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно