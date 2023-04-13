Изотова Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1898
Сын: Изотов Георгий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Изотов Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1905
Дочь: Вера Лаврентьевна
Отец ребёнка: Изотов Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
10.10.1907
Дочь: Анастасия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Изотов Лаврентий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно