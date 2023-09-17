Зиновьев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьев Павел Иванович

Зиновьев Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Зиновьев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1903

Дочь: Дорофеева Мария Павловна

Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
29.04.1906

Дочь: Белова Федосия Павловна

Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Каурцева Глафира Павловна

Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Булюкина Лидия Павловна

Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евпраксия Павловна

Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
16.10.1916

Сын: Зиновьев Константин Павлович

Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Николай

Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close