Зиновьев Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Зиновьев Иван
Рождение ребёнка
21.02.1903
Дочь: Дорофеева Мария Павловна
Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
29.04.1906
Дочь: Белова Федосия Павловна
Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Каурцева Глафира Павловна
Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Булюкина Лидия Павловна
Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евпраксия Павловна
Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
16.10.1916
Сын: Зиновьев Константин Павлович
Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Николай
Мать ребёнка: Зиновьева Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно