Зиновьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зиновьев Павел Иванович

Мать: Зиновьева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ангелина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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