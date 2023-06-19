Астафьев Агей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Агей Савельевич

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Место рождения

Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское

Дата рождения

1692

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Астафьев Савелий Сергеевич

Мать: Астафьева Марфа

Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Федора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Митрофан Агеевич

Мать ребёнка: Астафьева Федора Федоровна

Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
Смерть
1761
Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
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