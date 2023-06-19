Астафьев Агей Савельевич
Место рожденияОрловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
Дата рождения1692
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Астафьев Савелий Сергеевич
Мать: Астафьева Марфа
Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астафьев Митрофан Агеевич
Мать ребёнка: Астафьева Федора Федоровна
Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское
Смерть
1761
Орловская губерния, Елецкий уезд, село Новосильское