Калинин Григорий Александрович
Место рожденияд. Вагулка Свердловская обл., Шалинский р-он
Дата рождения02.02.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949
Отец: Калинин Александр
Мать: Калинина Олимпиада
д. Вагулка Свердловская обл., Шалинский р-он
Рождение ребёнка
27.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Людмила Николаевна
пос. Северка г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
02.03.1981
Дочь: Калинина Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно