Калинин Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Григорий Александрович

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Место рождения

д. Вагулка Свердловская обл., Шалинский р-он

Дата рождения

02.02.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949

Отец: Калинин Александр

Мать: Калинина Олимпиада

д. Вагулка Свердловская обл., Шалинский р-он
Рождение ребёнка
27.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Людмила Николаевна

пос. Северка г. Екатеринбург
Рождение ребёнка
02.03.1981

Дочь: Калинина Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Людмила Николаевна

Смерть
Неизвестно
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