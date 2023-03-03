Никитина Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Людмила Николаевна

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Место рождения

д. Шамары, Свердловская обл. Шалинский район

Дата рождения

02.04.1951

Пол

Женский

Отец

Мать

1929 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951

Отец: Никитин Николай

Мать: Малофеева Павла Ивановна

д. Шамары, Свердловская обл. Шалинский район
Рождение ребёнка
27.09.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Григорий Александрович

пос. Северка г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Григорий Александрович

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