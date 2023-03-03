Никитина Людмила Николаевна
Место рожденияд. Шамары, Свердловская обл. Шалинский район
Дата рождения02.04.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1951
Отец: Никитин Николай
Мать: Малофеева Павла Ивановна
д. Шамары, Свердловская обл. Шалинский район
Рождение ребёнка
27.09.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Григорий Александрович
пос. Северка г. Екатеринбург
Бракосочетание
Неизвестно