Чильдинова (Туленкова) Марія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Туленковъ Лукьянъ
Мать: Туленкова Еѵдокія
Бракосочетание
14.02.1875
Муж: Чильдиновъ Еѵѳимъ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882
Дочь: Чильдинова Марія
Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ
Рождение ребёнка
21.12.1893
Дочь: Еѵгенія
Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1896
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ
хуторъ Мяткися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чильдинова Анна
Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ