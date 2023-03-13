Чильдинова (Туленкова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чильдинова (Туленкова) Марія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Туленковъ Лукьянъ

Мать: Туленкова Еѵдокія

Бракосочетание
14.02.1875

Муж: Чильдиновъ Еѵѳимъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.12.1882

Дочь: Чильдинова Марія

Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ

Рождение ребёнка
21.12.1893

Дочь: Еѵгенія

Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1896

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ

хуторъ Мяткися
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чильдинова Анна

Отец ребёнка: Чильдиновъ Еѵѳимъ