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Пестов Потап Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пестов Егор Гаврилов

Мать: Пестова Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
03.10.1854 ст.

Дочь: Пелагея Потапова

Мать ребёнка: Пестова Евдокия Космина

Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Настасия Потапова

Мать ребёнка: Пестова Евдокия Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Евдокия Космина

Смерть
Неизвестно
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