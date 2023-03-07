Пестов Потап Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Пестов Егор Гаврилов
Мать: Пестова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
03.10.1854 ст.
Дочь: Пелагея Потапова
Мать ребёнка: Пестова Евдокия Космина
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Настасия Потапова
Мать ребёнка: Пестова Евдокия Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Евдокия Космина
Смерть
Неизвестно