Пестова Евдокия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Евдокия Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1854 ст.

Дочь: Пелагея Потапова

Отец ребёнка: Пестов Потап Егорович

Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Настасия Потапова

Отец ребёнка: Пестов Потап Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Потап Егорович

Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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