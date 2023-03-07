Пестова Евдокия Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1854 ст.
Дочь: Пелагея Потапова
Отец ребёнка: Пестов Потап Егорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Настасия Потапова
Отец ребёнка: Пестов Потап Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно