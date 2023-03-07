Пестова Пелагея Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Пелагея Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

1832 г.р.
Скрыто настройками приватности
1837 г.р.
1839 г.р.
Скрыто настройками приватности
1842 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пестов Потап Егорович

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Пестов Савва Егорович

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
10.05.1839 ст.

Дочь: Пестова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пестов Павел Егорович

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Надежда Егоровна

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Пестов Иван Егорович

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Егор Гаврилов

Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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