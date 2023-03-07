Пестова Пелагея Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
10.05.1839 ст.
Дочь: Пестова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Надежда Егоровна
Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Пестов Иван Егорович
Отец ребёнка: Пестов Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пестов Егор Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Пестенки, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно