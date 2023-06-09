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Кувыркин Александр Александрович

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

12.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1902

Отец: Кувыркин Александр Алексеевич

Мать: Кувыркина Елисавета Димитриева

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
13.08.1902
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
уволенный в запас армии из крестьян Ярославского уезда Великосельской волости села Великого Александр Алексеев Кувыркин и законная жена его Елисавета Дмитриева, оба православного исповедания по единов... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1953

Сын: Кувыркин Валерий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно