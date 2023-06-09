Кувыркин Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения12.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1902
Крещение
13.08.1902
уволенный в запас армии из крестьян Ярославского уезда Великосельской волости села Великого Александр Алексеев Кувыркин и законная жена его Елисавета Дмитриева, оба православного исповедания по единов... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1953
Сын: Кувыркин Валерий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно