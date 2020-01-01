Кувыркин Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1953
Дата смерти?.01.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1953
Отец: Кувыркин Александр Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.01.2020
Причина смерти: автокатастрофа