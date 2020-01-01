Кувыркин Валерий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКувыркин Валерий Александрович

Кувыркин Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1953

Дата смерти

?.01.2020

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1953

Отец: Кувыркин Александр Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.01.2020
Причина смерти: автокатастрофа