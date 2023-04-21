Лапкина (Юргенева) Анастасия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапкина (Юргенева) Анастасия Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1891

Дата смерти

08.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891

Отец: Юргенев Тихон Михайлович

Мать: Юргенева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Лапкин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Лапкин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Годовикова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
15.08.1915

Дочь: Лапкина Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.08.1917

Сын: Лапкин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович

Смерть
08.05.1967