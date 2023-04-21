Лапкина (Юргенева) Анастасия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1891
Дата смерти08.05.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1891
Отец: Юргенев Тихон Михайлович
Мать: Юргенева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
01.01.1910
Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
16.06.1911
Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Годовикова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
15.08.1915
Дочь: Лапкина Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1917
Сын: Лапкин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Лапкин Алексей Петрович
Смерть
08.05.1967