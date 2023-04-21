Лапкин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1885
Дата смерти20.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1885
Рождение ребёнка
01.01.1910
Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
16.06.1911
Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: Годовикова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
15.08.1915
Дочь: Лапкина Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна
Рождение ребёнка
09.08.1917
Сын: Лапкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна
Смерть
20.12.1961