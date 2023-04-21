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Лапкин Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1885

Дата смерти

20.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1885

Отец: Лапкин Пётр Фёдорович

Мать: Лапкина Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Лапкин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Лапкин Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
26.07.1913

Дочь: Годовикова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
15.08.1915

Дочь: Лапкина Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
09.08.1917

Сын: Лапкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лапкина Анастасия Тихоновна

Смерть
20.12.1961
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