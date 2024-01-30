Курганская Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1982
Рождение ребёнка
02.07.2004
Дочь: Курганская София Алексеевна
Отец ребёнка: Курганский Алексей Александрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.2006
Сын: Курганский Владислав Алексеевич
Отец ребёнка: Курганский Алексей Александрович