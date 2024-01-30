Курганская Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курганская Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1982

Отец: Анфёров Алексей Георгиевич

Мать: Анфёрова Анастасия Филимоновна

Рождение ребёнка
02.07.2004

Дочь: Курганская София Алексеевна

Отец ребёнка: Курганский Алексей Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.2006

Сын: Курганский Владислав Алексеевич

Отец ребёнка: Курганский Алексей Александрович

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