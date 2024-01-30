Курганский Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурганский Алексей Александрович

Курганский Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1982

Отец: Курганский Александр Николаевич

Мать: Курганская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
02.07.2004

Дочь: Курганская София Алексеевна

Мать ребёнка: Курганская Елизавета Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.2006

Сын: Курганский Владислав Алексеевич

Мать ребёнка: Курганская Елизавета Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close