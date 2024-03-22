Курочкина (Дедюхина) Евгения Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Лидия Львовна
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Мария Львовна
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Клавдия Львовна
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Александр Львович
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Григорий Львович
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Владимир Львович
Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно