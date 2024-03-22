Курочкина (Дедюхина) Евгения Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Дедюхина) Евгения Никифоровна

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Дедюхин Никифор Степанович

Мать: Дедюхина Марфа Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Алексей Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Лидия Львовна

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Павел Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Мария Львовна

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Сергей Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Николай Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Клавдия Львовна

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Александр Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Василий Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Григорий Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Владимир Львович

Отец ребёнка: Курочкин Лев Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Лев Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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