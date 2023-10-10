Курочкин Лев Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1849
Дата смерти1903
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Лидия Львовна
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Мария Львовна
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Клавдия Львовна
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Александр Львович
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Григорий Львович
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курочкин Владимир Львович
Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1903