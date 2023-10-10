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Курочкин Лев Григорьевич

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.09.1849

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Алексей Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Лидия Львовна

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Павел Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Мария Львовна

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Сергей Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Николай Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Клавдия Львовна

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Александр Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Василий Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Григорий Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курочкин Владимир Львович

Мать ребёнка: Курочкина Евгения Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Евгения Никифоровна

Смерть
1903
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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