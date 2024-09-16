Красовская (Рафанович Блажевич) Катаржина (Katarzyna)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиДо 10.04.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.?.1840
Сын: Красовский Казимир Томашевич
Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266702406 стр. 39
Рождение ребёнка
Около 12.?.1842
Дочь: Шамбанович (Красовская) Людовика (Ludwika) Томашевичевна
Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266705314 669 / 1 / 961 стр. 43 зап. 101
Рождение ребёнка
02.08.1848
Сын: Красовский Константин Томашевич
Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич
Мать указана Екатерина Блажевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Красовский Ксаверий Томашевич
Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Красовская Зофия Томашевичевна
Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич
Смерть
До 10.04.1855
катарина блажевич 50 лет