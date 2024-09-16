Красовская (Рафанович Блажевич) Катаржина (Katarzyna) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская (Рафанович Блажевич) Катаржина (Katarzyna)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

До 10.04.1855

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 25.?.1840

Сын: Красовский Казимир Томашевич

Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266702406 стр. 39
Рождение ребёнка
Около 12.?.1842

Дочь: Шамбанович (Красовская) Людовика (Ludwika) Томашевичевна

Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич

https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266705314 669 / 1 / 961 стр. 43 зап. 101
Рождение ребёнка
02.08.1848

Сын: Красовский Константин Томашевич

Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич

Маргава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
Мать указана Екатерина Блажевич
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Красовский Ксаверий Томашевич

Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич

Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Красовская Зофия Томашевичевна

Отец ребёнка: Красовский Томаш Матеушевич

Смерть
До 10.04.1855
Маргава, Kauno rajono savivaldybė, Kauno apskritis
катарина блажевич 50 лет

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