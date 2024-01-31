Исаков Иннокентий Данилович
Место рожденияд. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Дата рождения1917
Дата смерти14.11.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Исаков Данил
д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Рождение ребёнка
02.04.1945
Дочь: Скрябикова Екатерина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Исакова Лидия Андреевна
д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Лидия Андреевна
Смерть
14.11.1946
г. Иркутск
Причина смерти: Хронический нефрит
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск