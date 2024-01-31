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Исаков Иннокентий Данилович

Место рождения

д. Долгий Луг Братского района Иркутской области

Дата рождения

1917

Дата смерти

14.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Исаков Данил

Мать: не указана

д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Рождение ребёнка
02.04.1945

Дочь: Скрябикова Екатерина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Исакова Лидия Андреевна

д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Лидия Андреевна

Смерть
14.11.1946
г. Иркутск
Причина смерти: Хронический нефрит
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск
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