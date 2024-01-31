Исакова (Максименко) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Максименко) Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

16.12.1956

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Максименко Андрей

Мать: Максименко Хатына Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1945

Дочь: Скрябикова Екатерина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Исаков Иннокентий Данилович

д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иннокентий Данилович

Смерть
16.12.1956
д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Причина смерти: Перелом свода, кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
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