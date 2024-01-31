Исакова (Максименко) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти16.12.1956
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Максименко Андрей
Рождение ребёнка
02.04.1945
Дочь: Скрябикова Екатерина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Исаков Иннокентий Данилович
д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1956
д. Долгий Луг Братского района Иркутской области
Причина смерти: Перелом свода, кровоизлияние в мозг
Похороны
Неизвестно
д. Долгий Луг Братского района Иркутской области