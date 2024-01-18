(Якушева) Авдотья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якушева) Авдотья Максимовна

Место рождения

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Якушев Максим Федорович

Мать: Якушева Федосья Федоровна

Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Смерть
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
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