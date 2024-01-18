(Якушева) Авдотья Максимовна
Место рожденияСельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Якушев Максим Федорович
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Место жительства
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии
Смерть
Неизвестно
Сельцо Жоково Зарайский уезд Рязанской Губернии