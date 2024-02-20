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Удод Екатерина Иоанновна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
До 1874

Муж: Удод Григорий Дементьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
26.03.1878

Сын: Удод Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
11.11.1886

Дочь: Стефанида Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090
Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Плевако Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
09.07.1905

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
09.07.1905

Дочь: Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно
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