Удод Екатерина Иоанновна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1847
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Бракосочетание
До 1874
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
26.03.1878
Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
11.11.1886
Дочь: Стефанида Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Плевако Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
09.07.1905
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич
Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
09.07.1905
Дочь: Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Удод Григорий Дементьевич
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
Неизвестно