(Удод) Стефанида Григорьевна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения11.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.11.1886
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090
Крещение
11.11.1886
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1886г.зап.№ 170,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1090 | Восприемники: Петропавловские крестьяне : Андрей Иоаннович Мороз и Федора Иоанновича Тарановского - жена Дарья Терентьевна
Смерть
Неизвестно