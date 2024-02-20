(Удод) Ольга Григорьевна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рождения09.07.1905
Дата смерти06.02.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Похороны
07.02.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение
09.07.1905
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
06.02.1906
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: В младенческом возрасте | Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1905г. запись № 12,, ГАЗО , Кадр № 0711, Ф - Р5593-3-778