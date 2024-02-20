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(Удод) Ольга Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

09.07.1905

Дата смерти

06.02.1906

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Похороны
07.02.1905
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Петропавловка
Рождение
09.07.1905

Отец: Удод Григорий Дементьевич

Мать: Удод Екатерина Иоанновна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Смерть
06.02.1906
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Причина смерти: В младенческом возрасте | Троицкая церковь с.Петропавловки ,м/к 1905г. запись № 12,, ГАЗО , Кадр № 0711, Ф - Р5593-3-778
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