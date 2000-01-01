Аксёнова (Архипова) Пелагея Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнова (Архипова) Пелагея Сидоровна

Аксёнова (Архипова) Пелагея Сидоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Архипов Сидор Терентия

Мать: Архипова Дарья Ивановна

Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Аксёнов Иван Вонифантьевич

Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
02.11.1900

Сын: Аксёнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
09.08.1905

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
24.04.1909

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич

Бочиха
Рождение ребёнка
13.02.1913

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич

Бочиха
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close