Аксёнова (Архипова) Пелагея Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Архипов Сидор Терентия
Мать: Архипова Дарья Ивановна
Бракосочетание
27.01.1893
Бочихинская Церковь
Рождение ребёнка
02.11.1900
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
09.08.1905
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
24.04.1909
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич
Бочиха
Рождение ребёнка
13.02.1913
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Аксёнов Иван Вонифантьевич
Бочиха
Смерть
Неизвестно